4 septembre 2018, Rennes

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, annonce la publication de son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre 2018.

Données auditées en M€ S1 2017 S1 2018* Variation EMEA 3,8 3,0 -21% Asie-Pacifique 2,8 0,4 -87% Amérique du Nord 0,4 1,0 +162% France 0,2 0,8 +252% Amérique Latine 0,1 0,2 +48% CA consolidé 7,4 5,3 -28%

*TeamCast consolidé sur 1 mois au S1 2017 et sur 6 mois au S1 2018

Effets de base très défavorables sur les marchés historiques, hausse des volumes sur les zones de conquête

ENENSYS Technologies a réalisé des ventes consolidées de 5,3 M€ au 1er semestre 2018 en baisse de -28% en comparaison du 1er semestre 2017 à données publiées (- 51% en proforma[1]).

Cette baisse semestrielle s'explique par une conjoncture de marché moins favorable, le Groupe n'ayant pas signé sur la période de projets de taille importante comme cela avait été le cas sur le premier semestre 2016-2017 (commandes de plusieurs millions d'euros en Thaïlande et en Russie).

Les décisions d'attribution de projets importants en Europe, et notamment un projet en Russie attendu initialement à la fin du premier semestre, ont ainsi été décalées de quelques mois dans un marché momentanément plus attentiste. Ces effets de base expliquent les décroissances significatives enregistrées ponctuellement sur ce semestre dans la zone EMEA et Asie Pacifique.

En retraitant le chiffre d'affaires 2017 de ces deux commandes importantes, les ventes seraient en baisse limitée de -7% en données proforma, ce dans un contexte de forte mobilisation du management sur l'introduction en Bourse.

En France, le chiffre d'affaires bénéficie de la contribution de TeamCast et affiche une progression de +252% (toutefois en recul de -26% en proforma).

Dans les autres régions, l'Amérique du Nord affiche une dynamique soutenue avec un chiffre d'affaires qui dépasse le million d'euros matérialisant une croissance de +162% (+41% en proforma) grâce à la participation au renouvellement du réseau Américain (« Repack ») et aux premiers projets pilotes ATSC 3.0. Cette performance prometteuse confirme le potentiel de croissance du Groupe sur ses marchés de conquête.

Poursuite des investissements de développement

Durant ce semestre, ENENSYS Technologies a enclenché conformément au plan stratégique, d'importants investissements afin de se donner les moyens d'accélérer sa croissance au cours des prochaines années. Le Groupe entend ainsi axer son développement sur une offre produits renforcée et sur un déploiement accéléré sur de nouvelles régions de conquête. ENENSYS Technologies rappelle son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en 2022.

Couplée aux développements de métiers moins cycliques comme le Test ou la Maintenance, cette stratégie devrait permettre de réduire au fil des semestres la dépendance à des projets unitaires de taille importante et d'avoir une activité moins volatile d'un semestre à l'autre.

Dans ce cadre, ENENSYS Technologies a étoffé ses équipes de Recherche et Développement en procédant à 10 recrutements, avec notamment pour objectif d'accroître la part des solutions logicielles dans le mix produit.

Le Groupe a en outre procédé à l'acquisition de solutions de test de C2m Group pour renforcer l'offre de sa filiale TestTree sur la partie IPTV et OTT. Le groupe reprend ainsi les actifs et les 6 collaborateurs et étend l'expertise de ses équipes tests sur des marchés particulièrement porteurs. Ces solutions généreront du chiffre d'affaires dès le second semestre 2018.

ENENSYS Technologies a étoffé sa présence aux Etats-Unis pour capitaliser sur le passage de la télévision numérique à la nouvelle norme ATSC 3.0. Un bureau a été ouvert à Washington accompagné de la mise en place d'un responsable pour la zone Amérique du Nord et du recrutement d'un business développeur. Le groupe va étendre graduellement son maillage commercial international afin d'accroître sa capacité à répondre à plusieurs grands projets simultanément.

Arrivée d'un directeur général délégué

ENENSYS Technologies annonce le recrutement de François PEAUCELLE comme directeur général délégué (cf communiqué spécifique diffusé par la société ce jour). François PEAUCELLE aura pour mission d'assurer la gestion opérationnelle, ce qui permettra à Régis LE ROUX, Président-directeur général, de se concentrer sur le développement des nouveaux marchés et des offres nouvelles.

Perspectives

L'évolution favorable du mix produit avec une plus grande part de solutions logicielles a permis au taux de marge brute de se maintenir. Les investissements présentés ci-dessus dans un contexte de chiffre d'affaires réduit affecteront les résultats semestriels 2018 avec un résultat opérationnel qui sera significativement négatif au 1er semestre.

ENENSYS Technologies s'appuie sur un pipe commercial nourri avec des négociations engagées sur plusieurs contrats majeurs dont certains sont positionnés avant la fin de l'exercice. Le groupe demeure ainsi confiant sur un retour rapide à une dynamique meilleure et rentable.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast et implanté à Rennes, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus. Fort de 40 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo pour la télévision numérique terrestre. Les solutions sont commercialisées au travers de trois marques reconnues - ENENSYS Networks, TeamCast et TestTree - auprès de plus de 400 clients partout dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 21,1 M€ en 2017 dont plus de 90% à l'International et une marge opérationnelle de 13%.

[1] Intégrant la contribution de TeamCast depuis le 1er janvier de l'exercice 2017

