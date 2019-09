Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, annonce la publication de son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre 2019.

Données auditées en M€ S1 2018 S1 2019* Variation EMEA 3,0 3,1 +4% Asie-Pacifique 0,4 1,0 +174% Amérique du Nord 1,0 1,5 +53% France 0,8 0,7 -2% Amérique Latine 0,2 0,1 -55% CA consolidé 5,3 6,4 +22%

*Intégrant Expway consolidé depuis le 1e janvier 2019 pour une contribution de 1,1 M€

Croissance de 22% sous l'effet de l'acquisition d'Expway dans un marché broadcast attentiste

ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 M€ au 1er semestre 2019 en hausse de +22% en comparaison du 1er semestre 2018 à données publiées. À périmètre constant, c'est-à-dire retraitée de la contribution d'Expway consolidée depuis le 1er janvier 2019, la croissance ressort à +1,4%. Les prises de commandes sur les 6 premiers mois de l'année se situent à un niveau supérieur à celui du S1 2018, au-delà de 8M€, dont 3 M€ qui restent à livrer et qui seront comptabilisées en chiffre d'affaires au S2.

En l'absence de projets majeurs durant ce premier semestre, ENENSYS Technologies a capitalisé sur les premiers effets de sa nouvelle organisation commerciale et la densification de son maillage géographique avec de nombreux contrats de petites tailles dans plusieurs zones géographiques. Le groupe a notamment remporté un nouveau contrat au Danemark dans le cadre du basculement vers la norme de diffusion DVBT2. Parallèlement, la profondeur de son offre lui permet désormais de réaliser des ventes significatives dans des pays ou le passage au DVBT2 est en phase d'achèvement à l'instar de la Russie ou de l'Allemagne. La transition vers le DVBT2 devrait s'accélérer sur les trois prochaines années avec des projets structurants notamment en Europe du Sud et en Afrique. Elle sera un important relais de croissance à moyen-terme pour ENENSYS Technologies.

En Amérique du Nord, le groupe est en ordre de marche avant les 1ers déploiements commerciaux de la nouvelle norme ATSC3.0 qui devraient succéder aux projets pilotes dont le succès a permis au groupe de conforter ses positions auprès de ses clients broadcasters. Dans ce contexte, la forte croissance sur cette zone a été alimentée par l'équipement des 1ères stations du groupe Sinclair dont le démarrage est prévu en fin d'année 2019. Au final, la croissance outre-Atlantique ressort à +15% à périmètre comparable et +53% à données publiées avec un chiffre d'affaires de 1,5 M€.

Sur la partie tests, l'activité a été particulièrement dynamique avec une commande majeure en Roumanie pour un montant de près de 1 M€ dont 400 K€ reconnu sur le semestre et une progression des solutions OTT avec le lancement réussi de la solution StreamProbe.

Expway, qui a rejoint le groupe en début d'année, poursuit son intégration au sein d'ENENSYS Technologies. Le chiffre d'affaires s'affiche à 1,1 M€ au cours d'un semestre marqué par la mise en place de la nouvelle organisation qui a impacté la conquête commerciale. Le groupe a cependant signé un contrat avec un opérateur majeur pour le marché australien.

Atterrissage semestriel

La poursuite des investissements de développement, l'impact des recrutements menés depuis un an pour renforcer la force commerciale et l'innovation du groupe ainsi que l'intégration d'Expway, toujours significativement déficitaire en dépit des premières mesures d'économies mises en œuvre, devraient se traduire par une perte d'exploitation sensiblement supérieure à celle du 1er semestre 2018.

Perspectives

Le chiffre d'affaires embarqué pour le second semestre, le début des premiers déploiements ATSC3.0 aux États-Unis et un portefeuille d'opportunités commerciales en augmentation permettent à ENENSYS Technologies d'envisager comme traditionnellement une deuxième partie d'exercice en nette croissance séquentielle. Le Groupe confirme viser une progression organique de son chiffre d'affaires en 2019.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficace des contenus. Fort de 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de quatre marques reconnues - ENENSYS Networks, Expway, TeamCast et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 12,6 M€ en 2018 dont plus de 85 % à l'International.

