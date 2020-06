Enensys Technologies : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast annonce avoir mis à la disposition du public son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Ce document peut être consulté sur le site internet https://www.enensys-bourse.com/informations-financieres/documents-financiers.html

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort de 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 M€ en 2019 dont plus de 80 % à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Vivien Ferran

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

vferran@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x51qkZRqk2qdnp6caZtmbmaZbJhkmGWZZWadmGVoaZ6Yb3Flm21hapieZm9knGxr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63775-enensys-technologies-cp-mad-rfa-2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews