Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, annonce la publication de ses résultats au titre du 1er semestre 2018, arrêtés par le conseil d'administration du 1er octobre 2018.

Données en M€ S1 2017* S1 2018* Variation Chiffre d'affaires 7,4 5,3 -28% Marge brute (CA-achats consommés) 5,3 3,7 -30% Taux de marge brute 71,2% 69,6% -1,5 pt Autres produits 0,8 1,4 +93% Charges externes 2,8 3,2 +16% Charges de personnel 2,0 3,3 +66% DAP 0,1 0,2 +77% Résultat opérationnel courant (ROC) 1,1 - 1,6 - Résultat opérationnel 1,1 -1,8 - Résultat financier - - - Impôts -0,2 0,8 - Résultat net part du groupe 0,8 -1,0 -

* La société TeamCast, acquise en juin 2017 est consolidée sur 1 mois au S1 2017 et sur 6 mois au S1 2018

ENENSYS Technologies a réalisé des ventes consolidées de 5,3 M€ au 1er semestre 2018 en baisse de -28% en comparaison du 1er semestre 2017 à données publiées (- 51% en données proforma[1]).

Le Groupe n'a pas bénéficié au 1er semestre de projets de taille significative comme sur la période correspondante de l'exercice précédent (commandes de plusieurs millions d'euros en Thaïlande et en Russie). Confronté à cet effet de base très difficile, ENENSYS Technologies a de plus été pénalisé par le décalage d'un projet important en Europe, avec un contrat qui était attendu initialement sur le premier semestre et qui a été signé fin septembre (cf page 3).

Le niveau de marge brute est resté élevé à près de 70%, le Groupe démontrant sa capacité à remonter rapidement la marge brute des solutions TeamCast, aux standards du Groupe.

Les charges opérationnelles augmentent principalement en raison de l'intégration sur six mois de l'activité de TeamCast et des recrutements menés dans les équipes commerciales et de R&D pour préparer la croissance attendue des prochaines années. Conformément au plan de développement annoncé au moment de l'introduction en bourse, ENENSYS Technologies a en effet étoffé ses équipes de Recherche et Développement en procédant à plusieurs recrutements, l'effectif global passant de 110 collaborateurs au 1er janvier 2018 à 122 collaborateurs au 30 juin 2018. En parallèle, le Groupe a ouvert à un bureau à Washington, accompagné de la mise en place d'un responsable du développement pour la zone Amérique du Nord et du recrutement d'un business développeur.

Compte tenu du manque de chiffre d'affaires sur le premier semestre, le résultat opérationnel courant affiche une perte de -1,6 M€ et un résultat opérationnel de -1,8 M€.

Le Groupe enregistre un produit d'impôt de 0,8 M€ grâce à l'activation d'un déficit reportable sur le semestre, portant le résultat net part du groupe à -1,0 M€.

Cette perte, limitée au regard de la décrue du chiffre d'affaires, atteste la pertinence du modèle ENENSYS Technologies construit autour d'une optimisation des approvisionnements, d'une grande flexibilisation de la structure de coûts et d'un pricing power nourri par une forte différenciation technologique.

Structure financière solide

Au 30 juin 2018, la trésorerie brute2, renforcée par le produit net de l'introduction en bourse s'élève à 16,4 M€ malgré la hausse ponctuelle et saisonnière du BFR (-2,8 M€ sur la période). La trésorerie nette ressort à 11,2 M€[2] pour des capitaux propres de 20,5 M€. Elle sera renforcée au second semestre par un versement au titre du crédit d'impôt recherche 2017 de 1,9 M€, confortant la forte solidité financière du Groupe.

Signature d'un contrat de plus de 2 M€ en Europe sur ses solutions d'insertion de publicité AdsEdge

Le Groupe annonce avoir remporté en septembre, avec quelques mois de décalage, un contrat important en Europe, sur ses technologies innovantes d'insertion publicitaire régionale. Le contrat, attendu initialement au premier semestre, représente un montant supérieur à 2M€. Grâce à la solution AdsEdge, l'opérateur va pouvoir proposer des publicités ciblées et différenciées sur un même programme en fonction de la région dans laquelle il est diffusé. La solution permet ainsi à l'opérateur et aux chaines concernées d'étendre leur base d'annonceurs sur le réseau.

Ce premier succès pour cette offre d'insertion de publicité valide le savoir-faire R&D du Groupe et sa capacité à anticiper les besoins du marché. Cela constitue également une première référence prestigieuse, sur laquelle le Groupe va pouvoir capitaliser auprès de clients soumis aux mêmes problématiques dans d'autres zones géographiques au cours des prochaines années.

Plan de marche 2022 et objectif de 60 M€ confirmé

Le retard pris au premier semestre ne remet pas en cause le plan de développement du Groupe. En termes d'activité et de rentabilité, le second semestre, sera mieux orienté que le premier, sans toutefois retrouver le niveau enregistré l'an dernier, compte tenu de l'attentisme constaté sur le lancement de projets significatifs en Afrique ou en Amérique du Sud par exemple, mais aussi en France sur le LTE Broadcast.

Les marques d'intérêt mondiales pour les différentes solutions technologiques présentées au salon IBC 2018 ont été nombreuses et confortent les ambitions du Groupe pour les années à venir. De nouvelles opportunités ont d'ailleurs été identifiées sur les zones Afrique et Europe. Sur le plan de l'offre, le Groupe a notamment validé la pertinence de l'intégration dans son catalogue TestTree des solutions de monitoring OTT acquises auprès de C2m Group qui généreront du chiffre d'affaires dès le second semestre. Les solutions d'insertion de publicité et de diffusion OTT par satellite ont suscité un réel intérêt auprès des clients et prospects du Groupe.

ENENSYS Technologies continuera ainsi au cours des prochains mois de dérouler son plan de marche qui vise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros à horizon 2022, soit un quasi-triplement du chiffre d'affaires en 5 ans. Pour réaliser son ambition, le Groupe s'est fixé une feuille de route précise :

Muscler sa force de vente à l'international pour être capable d'adresser plusieurs grands projets simultanément et capitaliser sur l'installation progressive des réseaux de 2 ème génération de télévision numérique partout dans le monde ;

génération de télévision numérique partout dans le monde ; Pénétrer le marché américain en capitalisant sur l'arrivée de la norme ATSC 3.0 et le mouvement de « cord cutting ». Le Groupe s'est positionné sur 4 nouveaux projets pilotes au cours de l'été 2018 ;

Développer la part des activités à forte récurrence dans le mix des ventes ;

Promouvoir ses offres innovantes qui facilitent la distribution de contenus ciblés et la monétisation des réseaux à l'instar de l'Ad Insertion ;

Accompagner l'évolution des usages vers davantage de vidéos en mobilité en enrichissant son offre LTE Broadcast pour les réseaux 4G/5G.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast et implanté à Rennes, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus. Fort de 40 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo pour la télévision numérique terrestre. Les solutions sont commercialisées au travers de trois marques reconnues - ENENSYS Networks, TeamCast et TestTree - auprès de plus de 400 clients partout dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 21,1 M€ en 2017 dont plus de 90% à l'International et une marge opérationnelle de 13%.

[1] Intégrant la contribution de TeamCast depuis le 1er janvier de l'exercice 2017

[2] Incluant les actifs financiers courants et non courants

