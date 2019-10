Enensys Technologies : Résultats du 1er semestre 2019

Les investissements pèsent fortement sur les résultats

Mise en place d'un plan d'économies

Amélioration attendue dès le S2

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, annonce la publication de ses résultats au titre du 1er semestre 2019, arrêtés par le conseil d'administration du 2 octobre 2019.

Données en M€ S1 2018 S1 2019* Variation Chiffre d'affaires 5,3 6,4 +21% Marge brute (CA-achats consommés) 3,7 4,8 +30% Taux de marge brute 70% 75% +5pts Autres produits 1,4 1,7 +2% Charges externes 3,2 5,3 +65% Charges de personnel 3,3 5,6 +71% DAP 0,2 0,9 +253% Résultat opérationnel courant (ROC) - 1,6 - 5,2 - Résultat opérationnel -1,8 -5,3 - Résultat financier - -0,3 - Impôts 0,8 -1,4 - Résultat net part du groupe -1,0 -6,9 -

*La société Expway acquise en janvier est consolidée sur 6 mois au S1 2019.

ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,4 M€ au 1er semestre 2019 en progression de 21% en comparaison du 1er semestre 2018 à données publiées (+1,4% en données proforma[1] soit une croissance organique modérée).

Le Groupe a compensé l'absence de grand projet de déploiement au 1er semestre par des contrats de taille plus réduite en s'appuyant sur sa nouvelle organisation commerciale et la densification de son maillage géographique.

La marge brute progresse plus fortement que le chiffre d'affaires avec un taux en progression de près de 5 points à 75%, qui témoigne d'un mix produit à plus forte valeur ajoutée évoluant fortement vers le logiciel grâce aux nouvelles solutions intégralement virtualisées.

Cette progression n'a cependant pas permis d'absorber l'augmentation, conforme au plan d'investissement, de près de 68% des charges de personnels et des charges externes, qui passent en cumulées de 6,5 M€ au S1 2018 à 10,9 M€ au S1 2019. Cette hausse des charges est également alimentée significativement par l'intégration d'Expway sur lequel un travail de réduction de coûts a d'ores et déjà été engagé. ENENSYS Technologies rappelle également que la totalité de ses frais de recherche et de développement sont comptabilisés en charge, ils représentent environ 4,7 M€ sur le semestre.

L'effectif (prestataires sous-traitants inclus) ressort à 176 au 30 juin 2019, atteignant un point haut qui correspond à l'effort important de développement de solutions pour tous les marchés adressés par le Groupe.

La perte opérationnelle courante s'est donc fortement accrue, passant de -1,6 M€ au S1 2018 à - 5,3 M€ au 30 juin 2019. L'augmentation du coût de l'endettement financier (-0,3 M€) sous l'effet de la reprise d'Expway et une reprise d'actifs d'impôts différés portent le résultat net part du groupe à -6,9 M€.

Consommation de cash marquée par la saisonnalité

La consommation de trésorerie liée à l'activité de -7,1M€ sur le semestre a été amplifiée par une variation défavorable du besoin en fonds de roulement (-2,6 M€) en raison d'une saisonnalité défavorable au 1er semestre.

Après impact du financement de l'acquisition d'Expway, la dette nette s'élève à -8,0 M€ (dont 4,7 M€ d'obligations convertibles en actions) au 30 juin 2019, soit un gearing de 58%. La trésorerie disponible ressort à près de 5 M€ et sera renforcée au second semestre par le versement du CIR 2018 à hauteur de 2 M€.

Mise en place d'un plan d'économies

Compte tenu des retards constatés dans le démarrage de certains marchés et des avancées technologiques réalisées depuis quelques mois, le groupe a décidé de ralentir son programme d'investissements en R&D et d'abaisser sa structure de coûts fixes avec pour objectif un retour à l'équilibre dès 2020.

Le groupe a d'ores et déjà mis en œuvre des mesures représentant une économie de 5 M€ de charges en année pleine, dont 4M€ de coûts de prestations et 1 M€ lié à la mise en place d'une organisation transversale pour toutes les sociétés du Groupe, dont une partie sera déjà visible au second semestre.

Atterrissage 2019

ENENSYS Technologies confirme viser une activité en nette croissance séquentielle au second semestre 2019 et les mesures mises en place de réduction des charges vont limiter fortement la consommation de trésorerie sur la période.

Perspectives

En dépit du retard accumulé sur son plan de développement, ENENSYS Technologies est confiant quant à sa capacité à renouer avec une croissance forte au cours des prochains exercices. Grâce au travail entrepris pour muscler son offre, le groupe est désormais en ordre de marche pour saisir les nombreuses opportunités sur son marché :

Passage aux nouvelles générations de têtes de réseaux DVB-T et DVB-T2, 100% logicielles et virtualisées, dont les premiers déploiements live ont commencé. En complément, des nouveaux déploiements DVB-T2 sont attendus sur l'Europe du Sud dès 2020 puis la France en amont des jeux olympiques de 2024 ;

Poursuite de la transition vers l'ATSC3.0 aux États-Unis avec une accélération des déploiements attendue à partir de 2020 ;

Tendance à l'adoption de la publicité ciblée sur la télévision linéaire comme en témoigne les discussions actuelles autour du projet de loi sur l'audiovisuel et le POC (Proof Of Concept) grandeur nature réalisé par France TV publicité, TDF et ENENSYS du 10 au 17 juillet ;

Expansion de la technologie LTE Broadcast pour répondre aux problématiques de plus en plus aigües de la saturation des réseaux des opérateurs mobiles. ENENSYS a reçu un CSI Award au salon IBC pour son middleware déployé sur les téléphones Samsung de l'opérateur Telstra ;

Forte croissance des services OTT entrainant un besoin grandissant en solution de monitoring comme StreamProbe et en solution d'optimisation de réseau comme la solution OTT@Scale de ENENSYS Technologies, regroupant les produits ENENSYS Technologies, Expway, TeamCast et TestTree en une offre combinée ;

Le dernier salon IBC qui s'est tenu en septembre à Amsterdam a permis de constater l'intérêt de nos prospects et clients pour ces solutions. Il en est résulté une hausse significative de la fréquentation du stand ENENSYS Technologies.

Ces opportunités, associées à la réduction des charges, permettent à ENENSYS Technologies d'envisager un retour rapide à une croissance rentable dès le prochain exercice.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficace des contenus. Fort de 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de quatre marques reconnues - ENENSYS Networks, Expway, TeamCast, TestTree et AdsReach – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 12,6 M€ en 2018 dont plus de 85 % à l'International.

[1] Retraité de la contribution d'Expway consolidé depuis le 1er janvier de l'exercice 2019

