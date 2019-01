Enensys : acquisition d'Expway finalisée

07/01/2019 | 07:54

Enensys Technologies annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital du groupe Expway, spécialisé dans les solutions logicielles d'optimisation des flux de données sur les réseaux mobiles, société consolidée dans ses comptes depuis le 1er janvier 2019.



Basé à Paris et s'appuyant sur 45 collaborateurs, Expway devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires supérieur à trois millions d'euros, en croissance annuelle de plus de 70%, composé majoritairement de ventes de licences et de royalties.



Enensys acquiert Expway pour une valeur de 4,6 millions d'euros, payés à hauteur de 2,7 millions en numéraire et pour le solde par la création de 279.741 actions nouvelles. Un complément est prévu sur la base du chiffre d'affaires 2019 dans le LTE Broadcast ou de la 5G.



