Enensys : attribution gratuite d'actions

09/11/2018 | 14:53

Le spécialiste de la diffusion vidéo numérique Enensys Technologies annonce que le conseil d'administration a décidé de procéder à l'attribution à ses actionnaires d'actions gratuites à raison d'une nouvelle pour trois existantes.



Cette opération sera réalisée par le biais d'une augmentation de capital par incorporation des réserves ou primes d'émission par l'émission de 653.148 actions nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires.



Les actions nouvelles seront admises aux négociations le 15 novembre et délivrées aux bénéficiaires le 19 novembre. Elles seront assimilables aux actions anciennes à compter de leur émission et admises aux négociations sur Euronext Growth.



