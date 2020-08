ENERGISME : Mise en ?uvre d'un contrat de liquidité avec TSAF

A compter de ce jour et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la Société ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) a confié à Tradition Securities And Futures (TSAF) la mise en ?uvre d'un contrat de liquidité conforme au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement MAR, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Pour la mise en ?uvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

- 30 000 ? en espèces.

L'exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

Le contrat de liquidité pourra être résilié :

- à tout moment par ENERGISME moyennant le respect d'un préavis de 1 mois ;

- à tout moment par TSAF moyennant le respect d'un préavis de 1 mois ;

- de plein droit lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat.

A propos d'ENERGISME

Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, ENERGISME a développé une plateforme technologique SaaS visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers) grâce à l'intelligence des données, avec à la clé des gains financiers, opérationnels et environnementaux importants et mesurables. Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme et capitalisant sur 18,5 M? d'investissements, ENERGISME compte déjà 114 clients grands comptes. La solution est également commercialisée par des acteurs de premiers plans en marque blanche. ENERGISME (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth. Plus d'informations sur : https://investir.energisme.fr/

