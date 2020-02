Energous : obtient la première approbation réglementaire de l'industrie pour sa technologie révolutionnaire de recharge sans fil WattUp au Japon

La technologie de recharge sans fil 2.0 de l'entreprise est désormais approuvée pour une distribution dans 112 pays à travers le monde

Aujourd'hui Energous Corporation (Nasdaq : WATT), le développeur de WattUp®, une technologie révolutionnaire de recharge sans fil 2.0, a annoncé avoir reçu l'approbation réglementaire de sa technologie de recharge sans fil WattUp Near Field au Japon.

« Avoir obtenu l'approbation réglementaire de notre technologie de recharge sans fil WattUp au Japon est une étape réglementaire majeure pour Energous », a déclaré Stephen R. Rizzone, président et chef de la direction d'Energous Corporation. « Cette approbation ouvre la porte à la vente de produits compatibles WattUp sur un marché majeur de l'Asie-Pacifique. »

Après avoir été évaluée par des laboratoires de test accrédités indépendants, la technologie de recharge sans fil WattUp d'Energous a été jugée conforme à toutes les exigences réglementaires au Japon.

« L'approbation de WattUp au Japon est un grand pas en avant pour Energous et nos clients, car elle renforce l'élan pour accéder au marché mondial », a ajouté Dan Lawless, vice-président des affaires réglementaires chez Energous Corporation. « Nous établissons un cadre réglementaire pour le déploiement à grande échelle de la recharge sans fil 2.0 grâce à nos engagements substantiels dans les principales organisations internationales de spectre et de normalisation, et ce, en plus de notre travail direct avec les gouvernements du monde entier. »

« Actuellement, les technologies de charge sans fil - en particulier les solutions de recharge sans bobine - n'ont pas encore pénétré le marché japonais, en grande partie parce qu’historiquement, le Japon s'est doté d’un processus d'approbation réglementaire plus rigide. Avec l'approbation inédite de sa technologie de recharge sans fil WattUp, Energous Corporation ouvre la voie à l'industrie sur le marché japonais. Avec cette percée, Energous continue de montrer des progrès dans l'avancement de sa technologie WattUp pour répondre aux besoins des entreprises partenaires et clientes », a ajouté Dinesh Kithany, analyste principal de l'industrie, alimentation et alimentation sans fil chez Omdia.

Voici certains des avantages qu’offre la technologie WattUp d'Energous aux fabricants :

Un faible encombrement permettant à WattUp d'être intégré dans des produits de divers facteurs de forme, y compris de petits appareils avec des bords incurvés ou sans surfaces planes

Liberté d'orientation et support d'angle à 90 degrés

Détection d'objets étrangers éliminant les problèmes thermiques avec le métal et d'autres matériaux

Interopérabilité avec tous les produits compatibles WattUp, même ceux de différents fabricants

À ce jour, Energous a obtenu l'approbation réglementaire de sa technologie de recharge sans fil WattUp dans les pays suivants :

Afghanistan Bermudes Curaçao Allemagne Kosovo Pays-Bas Suriname Albanie Bolivie Chypre Ghana Lettonie Nouvelle-Zélande Suède Andorre Bosnie Herzégovine République tchèque Grèce Liechtenstein Nicaragua Suisse Angola Botswana Danemark Grenade Lituanie Norvège Taïwan Antigua-et-Barbuda Brésil Djibouti Guatemala Luxembourg Panama Tadjikistan Argentine Brunei République dominicaine Guyane Macédoine Pérou Tanzanie Arménie Bulgarie Dominique Honduras Malawi Philippines Thaïlande Aruba Burkina Faso Équateur Hongrie Maldives Pologne Trinité-et-Tobago Australie Cambodge Égypte Islande Malte Portugal Turquie Autriche Canada Salvador Inde Mexique Roumanie Émirats arabes unis Azerbaïdjan Îles Caïmans Érythrée Indonésie Monaco Serbie Ouganda Bahamas République centrafricaine Estonie Irlande Mongolie Slovénie Royaume-Uni Barbades Chili Éthiopie Italie Monténégro Île Salomon États Unis Bélarus Colombie Finlande Jamaïque Mozambique Slovaquie Uruguay Belgique Costa Rica France Japan Myanmar (anc. Birmanie) Afrique du Sud Ouzbékistan Belize Croatie Géorgie Jordanie Népal Espagne Vénézuéla

Energous prévoit de recevoir l'approbation réglementaire sur d'autres marchés plus tard cette année.

Pour en savoir plus sur Energous, consultez le site Energous.com ou suivez la société sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos d'Energous Corporation

Energous Corporation (Nasdaq : WATT) est à la pointe de la prochaine génération de recharge sans fil - la recharge sans fil 2.0 - avec sa technologie primée WattUp®, qui assure une recharge rapide et efficace par contact, ainsi que la recharge à distance. WattUp est une technologie de recharge sans fil évolutive basée sur RF qui offre des améliorations substantielles en termes d'efficacité de recharge par contact, de détection d'objets étrangers, de liberté d'orientation et de performances thermiques par rapport aux anciennes technologies de recharge par bobine. La technologie peut être adaptée à de nombreux appareils électroniques de différentes tailles pour la maison et le bureau, ainsi que pour les industries médicales, industrielles, de détail et automobiles, et elle garantit l'interopérabilité entre les produits. Energous développe des technologies de transfert de puissance sans fil (WPT) à base de silicium et des conceptions de référence personnalisables. Il s'agit notamment de puces en silicium innovantes, d'antennes et de logiciels, pour une grande variété d'applications, telles que les smartphones, les trackers de fitness, les écouteurs, les capteurs médicaux et plus encore. Energous a reçu la première certification FCC Part 18 au monde pour la recharge sans fil à distance, et la société détient à ce jour 220 brevets attribués pour sa technologie de recharge sans fil WattUp. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Energous.com.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui décrivent nos plans et attentes futurs. Ces déclarations utilisent généralement des termes tels que « croire », « s'attendre à », « peut », « vouloir », « devrait », « pourrait », « chercher », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », « anticiper » ou des termes similaires. Des exemples de nos déclarations prospectives dans ce communiqué comprennent nos déclarations sur les développements technologiques, le développement de produits partenaires et l'innovation de recharge sans fil. Nos déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de leur parution. Elles sont basées sur nos attentes actuelles, et nous n’assumons aucune obligation de mise à jour. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ce que nous prévoyons comprennent : le calendrier incertain des approbations réglementaires nécessaires ; le calendrier de développement des produits clients et le succès commercial de ces produits clients ; notre dépendance à l'égard des partenaires de distribution ; et l’intense concurrence intense de l'industrie. Nous vous invitons à prendre en compte ces facteurs, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q, lors de l'évaluation de nos déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200227005848/fr/