ENERTIME INTEGRE LA PREMIERE PROMOTION DE L'ACCELERATEUR TRANSITION ENERGETIQUE CREE PAR BPI FRANCE ET L'ADEME

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée, annonce avoir été sélectionné pour participer à la première promotion de l'accélérateur PME Transition Energétique organisé conjointement par BPI France et l'ADEME.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionné pour participer avec 27 autres acteurs de la transition énergétique à ce programme de deux ans. C'est une occasion unique d'échanger avec des entreprises engagées dans la croissance verte et des experts aguerris pour créer de la valeur ensemble et accélérer le développement de nos entreprises. Au même moment le marché de l'efficacité énergétique industrielle décolle en France grâce à la loi PACTE qui donne aux entreprises fortement consommatrices d'énergies l'accès au mécanisme des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) et donc l'accès aux technologies d'ENERTIME. Ce développement qui s'est concrétisé par un décret paru le 20 Septembre dernier permet aux technologies ORC d'ENERTIME de trouver leur marché. Nous avons maintenant l'ambition de nous appuyer sur l'accélérateur pour créer, grâce à nos technologies, une proposition de valeur disruptive sur le marché de l'efficacité énergétique en France »

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur www.enertime.com

