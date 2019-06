Enertime : Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2019

Enertime et son partenaire thaï ENSYS ont reçu une commande pour la fourniture d'un système de production d'électricité à technologie ORC destiné à récupérer la chaleur perdue de la nouvelle usine de verre plat de la société Bangkok Glass à Kabin Buri dans la Province de Prachinburi en Thaïlande. Le Projet de plus de 4 M€ est à réaliser en 15 mois pour une mise en service en Mai 2020. ENERTIME et ENSYS exploiteront ensuite l'ORC pour le compte du Client dans le cadre d'un contrat d'exploitation et de maintenance.

Enertime réalisera la conception générale du système et fournira la turbine et les composants clés de l'ORC permettant de valoriser l'énergie dissipée dans les fumées du four à verre. ENSYS réalisera le système de récupération de la chaleur et participera à la construction de l'ORC sur le site. L'ORC de 1,8 MW associé à un parc solaire de 2 MW sera mis en œuvre par une société de Projet financée par BGES, une filiale de BG Energy Solution et d'ENSYS qui vendra l'électricité produite à Bangkok Glass à un coût inférieur au prix du réseau.