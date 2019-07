ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce avoir obtenu deux nouveaux prêts de BPI France pour un montant de 1,05 M€ dont 300.000 € pour cofinancer le développement d'une nouvelle technologie hermétique de turbine ORC et de détente de gaz et 750.000 € pour financer ses besoins en trésorerie sur contrats.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Nous remercions BPI France qui nous renouvèle aujourd'hui sa confiance et va nous permettre grace à ces deux prêts, de mettre rapidement sur le marché des solutions ORC et turbines de détente de gaz de 200 à 800 kW particulièrement compétitives et d'une excellente fiabilité et pour le complément de financement, couvrira les besoins en trésorerie de nos activités industrielles. »

OBJECTIFS DE L'OPÉRATION

Ces opérations ont pour but de compléter la mise en place des outils de financement nécessaires à l'innovation et aux activités industrielles de la société et viennent en complément des opérations annoncées le 18 juin 2019. Elles permettent à la société d'envisager le financement de sa croissance avec sérénité.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC de ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 30 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG gilles.david(at)enertime.com

Sophie DUGUE- Office Manager sophie.dugue(at)enertime.com

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)

