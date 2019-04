ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), leader français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique annonce la signature d'un accord avec la société chinoise BEIJING HUASHENG ORC TECHNOLOGY LTD, leader de la technologie ORC et de solutions d'efficacité énergétique sur le marché chinois, en vue de créer ensemble un Joint-Venture en Chine qui sera destiné à la fabrication de machines ORC sur technologie ENERTIME. Ce projet sera présenté pour accord au Conseil d'Administration de la société du 25 Avril prochain.

Cet accord sous forme de Lettre d'intention doit être validé dans les prochains mois par la création de ce Joint-Venture. Il est conforme à la stratégie d'ENERTIME de se positionner comme vendeur de technologie à forte valeur ajoutée plus qu'en intégrateur de ces technologies. Il complémente la vente d'une licence de fabrication de turbine ORC de 1 MW à la même société BEIJING HUASHENG ORC TECHNOLOGY LTD. Une vente finalisée en 2018.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare « La signature de cet accord confirme le fort positionnement d'Enertime sur le marché Chinois de l'efficacité énergétique industrielle. Un secteur ou la Chine se distingue par ses efforts de réduction de la consommation d'électricité d'origine fossile. Il permettra également à Enertime de trouver des débouchés stratégiques pour une nouvelle gamme de turbines, en développement actuellement par la société pour le marché des ORC et celui de la détente de gaz naturel. L'objectif de notre société est de complémenter notre gamme actuelle de machines/turbines par une gamme de produits innovants et très compétitifs sur le marché mondial. Notre société confirme ainsi sa vocation à développer les technologies les plus performantes pour la production d'énergie non-intermittente sans émission de CO2 »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC de ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 30 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG gilles.david(at)enertime.com

Sophie DUGUE- Office Manager sophie.dugue(at)enertime.com

