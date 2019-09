Enertime : ENERTIME ANNONCE SA PARTICIPATION AU CONGRES ORC 2019 A ATHENES, GRECE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce sa participation à ORC 2019, le 5ème Séminaire International sur les Systèmes ORC à Athènes en Grèce du lundi 9 septembre au mercredi 11 septembre.

Enertime sera présent avec un stand pour présenter ses produits et rencontrer des Clients et partenaires. Son PDG, Gilles David, présentera la société lors de la journée de l'industrie.

Deux ingénieurs-chercheurs d'Enertime présenteront deux articles scientifiques intitulés « Optimisation Robuste d'un Cycle Organique de Rankine pour des applications géothermiques » et "Conception et exploitation d'un compresseur centrifuge dans une pompe à chaleur à haute température".

Ce Congrès qui a lieu tous les deux ans dans une capitale européenne regroupe tous les acteurs industriels, académiques et exploitants de Machines à Cycles Organiques de Rankine ou ORC.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC de ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 30 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG gilles.david(at)enertime.com

Sophie DUGUE- Office Manager sophie.dugue(at)enertime.com

