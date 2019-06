Enertime : ENERTIME PARTICIPE A ASME TURBO EXPO 2019

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce participer à la conférence ASME Turbo Expo 2019 à Phoenix, Arizona (Etats Unis) du 17 au 21 Juin 2019.

Le jeudi 20 juin, Aldo Serafino, doctorant CIFRE chez ENERTIME, présentera un article scientifique sur l'évaluation d'une technique innovante d'optimisation robuste de Cycles Organique de Rankine (ORC) pendant la session technique concernant le dimensionnement et l'exploitations de machines ORC.

Ce travail sur une application en récupération de chaleur fatale est la première étape d'un projet de R&D sur l'optimisation robuste mené par Enertime en collaboration avec le laboratoire Dynfluid des Arts et Métiers Paristech.

L'optimisation robuste de systèmes et composants complexes est un sujet de recherche ambitieux et potentiellement central dans le futur des procédés industriels.

ASME Turbo Expo, organisée par l'American Society of Mechanical Engineers, est reconnue internationalement comme la conférence incontournable des professionnels de l'industrie des turbomachines.

Le programme technique de la conférence peut être trouvé ici : https://event.asme.org/Turbo-Expo/Program-1/#/TE2019/sessions/412

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com









Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58821-communique-de-presse-turboexpo-2019.pdf Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews