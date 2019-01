ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), leader français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique, annonce avoir reçu une commande de 1,6 M€ pour la fourniture d'un système de récupération de la détente du gaz naturel en électricité. Ce contrat est réalisé dans le cadre du projet TENORE en partie financé par le PIA et qui avait été annoncé en juin 2018.

Enertime participera à la conception générale du système et fournira la turbine et les composants clés permettant de valoriser l'énergie de détente du gaz naturel en électricité. La turbine sera installée au premier semestre 2020 sur le site du poste de détente de GRTgaz à Villiers-le-Bel (95). D'autres sites d'implantation en France de la même technologie sont à l'étude.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « Ce contrat concrétise le partenariat amorcé il y deux ans avec la société GRTgaz et participe à notre stratégie d'accompagnement des grands acteurs du monde du gaz naturel dans leur démarche d'efficacité énergétique. Elle valide également l'objectif de la société de se concentrer sur des projets de haute technologie à forte valeur ajoutée »

La turbine sera construite dans l'atelier d'Enertime à Courbevoie.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

