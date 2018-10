ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), leader français des machines thermodynamiques industrielles pour la transition énergétique, annonce la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé auprès Nextstage AM, investisseur institutionnel, pour un montant total de 1,5 M€.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Le premier semestre de l'année 2018, proche de l'équilibre a démontré la pertinence du modèle industriel d'ENERTIME. Cette augmentation de capital nous permet d'allonger notre visibilité financière pour la signature de contrats de fourniture d'équipements et la mise sur le marché des nouveaux produits qui accompagneront la croissance de notre chiffre d'affaires et la profitabilité de l'entreprise. Cette levée de fonds prouve également la confiance que les investisseurs nous accordent. »

L'opération permet à ENERTIME de lever 1,5 M€ par l'émission 857 143 actions nouvelles, au prix unitaire de 1,75 € prime d'émission incluse, représentant 19,86% du capital social de la Société.

L'augmentation de capital est réalisée par voie de placement privé, effectué uniquement auprès de gestionnaires de portefeuille pour compte de tiers ou d'investisseurs qualifiés agissant pour compte propre, conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier.

L'opération a été décidée par le Conseil d'administration du 26 octobre 2018, dans le cadre des délégations de compétence consenties par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 22 juin 2018, aux termes de la 2ème résolution.

Le capital d'ENERTIME post-opération s'élèvera à 431 585,3 € divisé en 4 315 853 actions d'une valeur nominale de 0,10 € chacune contre 3 458 710 actions actuellement en circulation. A titre d'information, la répartition du capital post-opération est :

Actionnaires Nombre % Gilles David * 404 176 9,36% NEXSTAGE AM 857 143 19,86% SIPAREX 701 160 16,25% MCA Finance à travers son fond MCA Entreprendre PME 434 853 10,08% Enertime Partenaires ** 24 200 0,56% Autocontrôle 8 735 0,20% Public 1 885 586 43,69% TOTAL 4 315 853 100,00%

* hors Enertime Partenaires

** Holding regroupant des salariés et anciens salariés actionnaires (dont 10 410 actions pour Gilles David)

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché d'Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011915339. L'admission des actions nouvelles émises dans le cadre du placement privé sur le marché d'Euronext Growth interviendra au plus tard le 1er Novembre 2018.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com















Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. C'est pourquoi le présent communiqué ne doit notamment pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55765-enertime-placement-prive-octobre-2018-vdef.pdf

