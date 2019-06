ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce que l'Assemblée Générale du 20 juin 2019 a approuvé la nomination du Professeur Yves Rémond et de Monsieur Christophe Jurczak en tant qu'administrateurs indépendants, en remplacement de Messieurs Ahmed Berkane et Jean-Marc Perrault.

Ancien élève de l'école Normale Supérieure de Cachan, le Professeur Yves Rémond est agrégé de mécanique et titulaire d'un Doctorat en mécanique de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI Sorbonne). Il est professeur de mécanique des matériaux, polymères et composites à l'université de Strasbourg (ECPM). Il a été jusqu'en 2018, Directeur adjoint scientifique de l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (Insis) du CNRS. Il possède une longue expérience du Management de la recherche à l'échelle internationale.

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Normale Supérieure, Christophe Jurczak est titulaire d'un doctorat en physique quantique de l'Ecole Polytechnique / Institut d'Optique. Après avoir débuté au Ministère de la Défense puis au Ministère de l'Industrie ou il était en charge des énergies renouvelables, il a mené une carrière française puis internationale dans le dévellopement d'infrastructures innovantes pour la production d'énergie renouvelable. Il a créé en 2018 le fonds d'investissement Quantonation dont il est le DG et participe aujourd'hui depuis Paris, au développement de l'informatique quantique à l'échelle internationale.

Enertime, acteur majeur de l'innovation Deeptech en mécanique et en thermodynamique, renforce ainsi ses liens avec le monde de la recherche pour accélérer sa démarche d'innovation en conception de turbomachines et de cycles thermodynamiques innovants.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare « Je tiens avant tout à remercier chaleureusement Ahmed Berkane et Jean-Marc Perrault pour leur implication et leur travail au service d'ENERTIME.

Nos réussites futures dans la conception et la fabrication de turbomachines et machines thermodynamiques de plus en plus performantes, nécessitent de créer des liens forts avec le monde de la recherche. Le succès d'ENERTIME c'est d'abord le succès de la French Tech dans l'industrie et, de manière générale, de l'environnement scientifique national reconnu mondialement qui nous permet de mobiliser les meilleurs talents pour concevoir l'efficacité énergétique de demain. »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC de ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 30 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

