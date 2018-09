Un chiffre d'affaires en légère baisse par rapport au 1 er semestre 2017 avec une forte amélioration du taux de marge brute de 28 points à 58,3%, en ligne avec l'évolution du modèle économique

Une perte d'exploitation divisée par 7 et une perte nette divisée par 10 par rapport au 1 er semestre 2017

Une structure financière renforcée avec des fonds propres 1 de 2,4 M€ à fin juin 2018

Une réorganisation achevée qui préserve la capacité d'innovation de l'entreprise



ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses comptes semestriels au 30 juin 2018. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 6 septembre 2018.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Le premier semestre de l'année 2018 a démontré la qualité des contrats signés en 2016 et 2017 avec des marges significativement améliorées. La réorientation du business model depuis mi-2017, en vendant plus de technologie et moins d'équipements et en s'adossant à des grands donneurs d'ordre industriels en France et à l'international, a contribué à cette amélioration. Par ailleurs, le marché de l'efficacité énergétique industrielle en Europe est en phase de reprise avec la remontée des prix de gros de l'électricité et une prise de conscience mondiale de l'insuffisance des technologies actuellement déployées. Dans ce contexte, la société a achevé avec succès une diversification de son offre dans les solutions d'efficacité énergétique aussi bien pour les infrastructures de chauffage urbain que pour le transport du gaz naturel. »



Analyse de l'activité et des résultats

Sur cette première partie de l'exercice 2018, la Société enregistre un chiffre d'affaires de 2,1 M€ contre 2,3 M€ un an auparavant et une forte amélioration de sa marge brute qui s'élève à 58,3% du chiffre d'affaires contre 30,2% au premier semestre 2017. Ceci reflète la transition de son modèle économique vers une diversification de son portefeuille de solutions et une concentration de ses prestations autour d'un cœur de technologies à forte valeur ajoutée, y compris sous forme de licences.

L'activité est portée plus particulièrement par le produit d'un contrat en France pour la fourniture d'une Pompe à Chaleur de forte puissance de 3,7 MW pour l'incinérateur du Mans à une société du groupe Veolia et la vente d'une licence de fabrication de turbine à la société chinoise Beijing Huasheng ORC Technology Ltd.

Grâce à une forte réduction de 52,9% des autres charges externes et de 26,3% des coûts de personnel, ENERTIME enregistre au premier semestre 2018 une perte d'exploitation divisée par 7 à 213 K€ contre 1 662 K€ au premier semestre 2017. Après prise en compte de la provision sur le Crédit d'Impôt Recherche attendu cette année, le résultat de l'exercice s'établit à -157 K€ contre -1 486 K€ un an auparavant.



Une structure financière renforcée

Au cours du premier semestre 2018, ENERTIME a renforcé ses fonds propres avec la conversion d'ODIRNANE à hauteur de 470 K€. Au 30 juin 2018, les fonds propres totaux de la Société s'élèvent ainsi à 2,4 M€ contre 2,1 M€ au 31 décembre 2017.

Pour rappel, ENERTIME a mis en place, en mars 2017, un financement par le biais d'Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (« ODIRNANE ») assorties de Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») pour un montant maximal d'ODIRNANE de 3 M€ dont 1,5 M€ ont été convertis en actions au cours de l'année 2017 et 470 K€ en janvier 2018. Un montant d'1 M€ reste à appeler à la seule initiative de la Société.

La Société considère qu'elle dispose des moyens financiers pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois.



Des nouveaux partenariats industriels

Le premier semestre 2018 a vu la mise en service de 2 modules ORC, un en Ukraine (1,6 MW) et un en France (0,7 MW) pour lesquels les réceptions contractuelles sont attendues sur la seconde partie de l'année 2018 et le premier semestre de l'année 2019. Ces deux ORC représentent les cinquième et sixième machines ORC mises en service par ENERTIME.

Par ailleurs, au cours du premier semestre 2018, la Société a finalisé un accord de partenariat avec la société Vergnet pour un partage de moyens communs et une prospection commune à l'export. Ce partenariat devrait générer sur 2018 un gain de charges d'exploitation de l'ordre 100 K€ et des perspectives commerciales communes dans les régions ou Vergnet est bien implantée (Caraïbes, Afrique de l'Est, Nouvelle-Calédonie et Réunion). Il sera amplifié en 2019 avec un objectif annuel de réduction des coûts proche de 200 K€ et des perspectives d'affaires communes.

Le partenariat avec la société GRTgaz dans la conception de turbines de détentes de gaz a été sélectionné en juin par le CGI (Commissariat General aux Investissements) pour un financement dans le cadre du PIA (Programme d'Investissements d'Avenir). Ce partenariat devrait évoluer positivement dans les prochains mois.

La société Beijing Huasheng ORC Technology a obtenu les autorisations du gouvernement chinois pour la mise en œuvre du contrat de licence signé en décembre 2017. Cette mise en œuvre a un impact significatif en termes de résultats en 2018 et devrait générer des revenus complémentaires dans les prochaines années.

Enfin, l'activité d'assistance technique à la société GTT se développe dans le domaine de l'efficacité énergétique des navires fonctionnant au, ou transportant du GNL.



Marché de l'efficacité énergétique

L'équipement des réseaux de chaleur et de froid renouvelables dans les grandes villes des pays de l'OCDE est un marché en forte expansion où les solutions Pompe à Chaleur et turbine de détente de gaz d'ENERTIME ont une grande pertinence et devraient générer des prises de commandes significatives fin 2018 et 2019. Au grand export, le marché des ORC en récupération de chaleur fatale se développe également, en particulier dans les pays ou l'électricité est au prix de marché. A contrario, en l'absence de soutien public, le marché européen de l'efficacité énergétique électrique industrielle reste peu porteur malgré une remontée des prix de l'électricité sur le marché de gros.



Marché de l'électricité renouvelable

Le développement de la géothermie et dans une moindre mesure de la biomasse bénéficie d'un regain d'intérêt des producteurs d'énergie verte touchés par le ralentissement de la croissance des EnR intermittentes (solaire et éolien). Les récents appels d'offres biomasse de la CRE en France, n'ont cependant généré pour l'instant que deux projets ORC.



1 Hors 422 977 € d'avances remboursables

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

Compte de résultat

En € - normes françaises 30/06/2017 30/06/2018 Chiffre d'affaires 2 321 386 2 062 000 Autres produits d'exploitation 125 044 324 583 Charges d'exploitation (4 104 370) (2 601 372) Résultat d'exploitation (1 657 940) (213 806) Résultat financier (4 441) (6 369) Résultat exceptionnel (1 330) 3 386 Produit d'impôt 178 028 60 100 Résultat net (1 485 682) (156 689)

Bilan

En €- normes françaises 31/12/2017 30/06/2018 Actifs immobilisés 1 615 142 1 675 134 Stocks & Clients 2 684 408 2 256 447 Autres actifs 979 154 974 303 Trésorerie & Valeurs mobilières 1 198 163 272 098 TOTAL ACTIF 6 476 867 5 177 982

En €- normes françaises 31/12/2017 30/06/2018 Capitaux propres & Autres fonds propres 3 144 544 2 829 777 Fournisseurs 800 288 870 468 Autres passifs 1 922 909 1 164 113 Emprunts & Dettes financières 609 126 319 624 TOTAL PASSIF 6 476 867 5 177 982

