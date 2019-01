Enertime : commande dans le cadre du projet TENORE

09/01/2019 | 09:35

Enertime annonce avoir reçu une commande de 1,6 million d'euros pour la fourniture d'un système de récupération de la détente du gaz naturel en électricité, dans le cadre du projet TENORE en partie financé par le PIA et qui avait été annoncé en juin 2018.



La société de machines thermodynamiques industrielles participera à la conception générale du système et fournira la turbine et les composants clés permettant de valoriser l'énergie de détente du gaz naturel en électricité.



La turbine sera construite dans l'atelier d'Enertime à Courbevoie et installée au premier semestre 2020 sur le site du poste de détente de GRTgaz à Villiers-le-Bel. D'autres sites d'implantation en France de la même technologie sont à l'étude.



