Enertime : participe au Congrès ORC 2019 à Athènes, Grèce

Enertime participe à ORC 2019, le 5ème Séminaire International sur les Systèmes ORC à Athènes en Grèce du lundi 9 septembre au mercredi 11 septembre. Nous serons présent avec un stand pour présenter nos produits et rencontrer nos Clients et Partenaires.

Deux ingénieurs-chercheurs d'Enertime présenteront deux articles scientifiques intitulés « Optimisation Robuste d'un Cycle Organique de Rankine pour des applications géothermiques » et 'Conception et exploitation d'un compresseur centrifuge dans une pompe à chaleur à haute température'. Ce Congrès qui a lieu tous les deux ans dans une capitale européenne regroupe tous les acteurs industriels, académiques et exploitants de Machines à Cycles Organiques de Rankine ou ORC.