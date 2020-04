ENGIE : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 06/04/2020 | 09:25 achat En cours

Cours d'entrée : 8.994€ | Objectif : 10.35€ | Stop : 8.45€ | Potentiel : 15.08% ENGIE évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 8.57 EUR conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 10.35 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 8.57 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 7.89 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Avec un PER à 8.35 pour l'exercice en cours et 7.56 pour l'exercice 2021, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sous la résistance des 12.09 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ENGIE -35.58% 24 959 NATIONAL GRID PLC -8.48% 41 346 ORSTED A/S -6.94% 41 269 SEMPRA ENERGY -24.72% 33 037 E.ON SE -8.15% 27 051 ELECTRICITÉ DE FRANCE -25.46% 24 470 PPL CORPORATION -33.33% 18 950 AMEREN -3.27% 17 970 CMS ENERGY CORPORATION -6.35% 16 677 RWE AG -14.55% 16 186 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. 4.06% 14 089

La Rédaction © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2020 59 438 M EBIT 2020 5 669 M Résultat net 2020 2 367 M Dette 2020 25 905 M Rendement 2020 8,97% PER 2020 8,66x PER 2021 7,38x VE / CA2020 0,79x VE / CA2021 0,75x Capitalisation 20 989 M Prochain événement sur ENGIE 12/05/20 Q1 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 14,97 € Dernier Cours de Cloture 8,70 € Ecart / Objectif Haut 128% Ecart / Objectif Moyen 72,1% Ecart / Objectif Bas -5,73% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Claire Waysand Chief Executive Officer Jean-Pierre Clamadieu Chairman Paulo Jorge Tavares Almirante Group Chief Operating Officer & Executive VP Judith Hartmann CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer