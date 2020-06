ENGIE : Les acheteurs reviennent 18/06/2020 | 09:42 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 10.6€ | Objectif : 12.02€ | Stop : 9.99€ | Seuil d'invalidation : 11.8€ | Potentiel : 13.4% Le titre ENGIE a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 10.6 € pour viser les 12.02 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.95 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 13.23 pour 2020 et de 10.35 pour 2021, la société fait partie des moins chères du marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 12.09 EUR.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 12.02 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

