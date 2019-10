Engie : Berenberg porte sa cible à 18 euros

29/10/2019 | 09:57

Toujours à l'achat sur l'action de l'énergéticien Engie, Berenberg a relevé de 16 à 18 euros son objectif de cours sur le dossier. Soit un potentiel de hausse de plus de 20%.



Les analystes sont toujours convaincus que la décennie de 'malaise' qui, de 2008 à 2018, a vu le bénéfice par action Engie chuter de 55% et le cours de l'action de 70%, est maintenant terminée. Les profits devraient désormais se reprendre et attirer de nouveaux investisseurs sur le titre, estiment les spécialistes, qui ont relevé leurs estimations en raison notamment d'anticipations plus hautes quant au prix du CO2. Un bon point pour le parc nucléaire belge d'Engie.





