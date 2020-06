Engie : Crédit Suisse révise à la baisse son objectif

11/06/2020 | 11:23

Crédit Suisse a réduit ses estimations de BPA de 28% en 2020E et de 11-15% en 2021-23E.



Le bureau d'analyses révise à la baisse son objectif de cours à 13,5 E, contre 16,9 E et reste neutre sur la valeur.



Crédit Suisse estime qu'Engie est l'un des services publics intégrés européens les plus exposés au ralentissement économique actuel, en raison principalement de ses activités de solutions clients.



' Nous pensons que la recherche d'un nouveau PDG a conduit à une année de transition, même si nous constatons que les récents commentaires du Président sur la nécessité de rééquilibrer la croissance des énergies renouvelables tout en ouvrant le capital des réseaux gaziers vont dans la bonne direction ' indique le bureau d'analyses.



' La mise en place d'un nouveau PDG pourrait prendre jusqu'à 12 mois, nous pensons qu'une transition de gestion prolongée pourrait avoir un impact négatif sur le groupe Engie ' rajoute Crédit Suisse.



