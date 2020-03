Engie : Morgan Stanley passe à 'pondérer en ligne'

26/03/2020 | 12:32

L'analyste Morgan Stanley annonce ce jour revoir à la baisse sa recommandation sur le titre Engie, passant à 'pondérer en ligne' (équivalent à une recommandation 'neutre') après 'surpondérer', estimant que celui-ci n'est pas en mesure de surperformer son secteur.



'La plus grande cyclicité commerciale d'Engie que ses pairs la rend moins défensive sur des marchés volatils. En outre, dans un rebond du marché, nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent sur les groupes [du secteur] qui présentaient les meilleures performances, sur lesquels Engie avait accusé un retard', explique le broker.



Morgan Stanley fixe ainsi son objectif de cours à 13,80 euros, contre 17,70 euros jusqu'à présent.



