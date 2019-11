Engie : Oddo confirme son conseil sur la valeur

08/11/2019 | 10:21

Oddo estime que les résultats sur 9 mois 2019 sont légèrement supérieurs aux attentes au niveau de l'EBITDA et de l'EBIT. ' Une partie significative de la performance est attribuable au rebond de la performance des activités nucléaires ' précise le bureau d'analyses.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion Achat sur la valeur et son objectif de cours à 16,0 E.



Les analystes soulignent que la guidance 2019 est confirmée au niveau de l'EBITDA et du résultat net.



' Les ajustements sur la guidance par segment semblent principalement liés à des effets non-récurrents ' indique Oddo. ' La correction du titre hier nous semble excessive dans un contexte où la valorisation reste assez modeste par rapport aux comparables '.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.