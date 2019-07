Engie : Oddo confirme son opinion après les prévisions

10/07/2019 | 09:56

Engie a présenté sa mission, sa stratégie et ses capacités en matière d'énergie renouvelable. Suite à cette présentation, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 15 E.



Le groupe vise à accroitre sa capacité renouvelable installée d'environ 9 GW sur 2019/2021 (actuellement 24,4 GW). ' Le management rassure sur l'atteinte de cet objectif en annonçant la sécurisation de 8,5 GW de projet ' indique Oddo.



' De ce fait, Engie a réitéré son objectif de croissance moyenne annuelle de 8 à11% à moyen terme équitablement répartie entre l'hydro et les projets solaires et éoliens ' rapporte le bureau d'analyses.



' Pour les projets à forte intensité technique (comme l'éolien offshore), le groupe favorise les modèles de type SDBO (Share, Design, Build, Operate) qui consiste à vendre une partie de l'equity en amont du développement du projet ' rajoute Oddo.



