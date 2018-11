Engie : Oddo confirme son opinion après un roadshow

21/11/2018 | 10:19

A la suite du roadshow qu'Oddo a organisé avec les équipes IR d'Engie, les analystes estiment que 2 sujets continuent de préoccuper les investisseurs : 1/ l'avenir du nucléaire en Belgique, 2/ les scénarios de croissance externe.



Oddo maintient inchangé ses estimations et son objectif de cours sur la valeur à 15 E. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat.



' La valorisation actuelle d'Engie nous semble sous-estimer la sensibilité du groupe au rebond des prix de l'énergie en Europe et à l'inverse continue de souffrir des incertitudes nucléaires et M&A ' estime Oddo.



' Indépendamment des décisions stratégiques, le groupe va bénéficier d'un rebond soutenu de ses résultats sur la période 2018/2021 (TMVA estimé à 11.1%) qui contribuera à la revalorisation de multiples fortement décotés (environ 10% vs secteur) ' rajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.