Engie : Oddo estime la décote à 12% par rapport à ses pairs

31/07/2019 | 11:14

Oddo estime qu'Engie a publié hier des résultats légèrement supérieurs aux attentes et à celles du consensus grâce en partie à des éléments non récurrents.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 15 E. Le bureau d'analyse indique que la décote d'Engie est de 12% par rapport à ses pairs.



' La décision sur la révision de la provision nucléaire est attenue fin 2019 (révision triennalle) ce qui augmente l'incertitude à court terme sur le titre. Nous attendons 400 ME de provision additionnelle pour notre part ' indique le bureau d'analyses.



Oddo souligne que le nucléaire confirme sa reprise en 2019 avec des effets de base favorables attendus au 2ème semestre.



' Le groupe est confiant dans le rétablissement du mécanisme de capacité au R-U pour une contirbution de 50-60 ME au S2 inclus dans la guidance '.



