15/01/2019 | 10:49

Précédemment neutre sur le dossier, UBS est passé à l'achat ce matin sur le titre de l'énergéticien Engie ce matin. Relevé de 13,2 à 15 euros, l'objectif de cours à 12 mois augure d'une hausse d'un peu plus de 10%.



Les analystes énumèrent les raisons qui les ont conduit à changer de pied sur la valeur. Tout d'abord, selon UBS, les difficultés que rencontre le groupe en Belgique avec les réacteurs nucléaires d'Electrabel 'sont maintenant intégrées dans les cours'. A l'inverse, tel ne serait pas le cas du potentiel de hausse lié à l'exposition du groupe aux énergies renouvelables, facteur de croissance et de rentabilité que le marché peine à identifier.



Enfin, l'activité gazière régulée, soit environ 35% de la valeur d'entreprise d'Engie, 'est selon nous valorisée sans aucune prime relativement à la base d'actifs réglementée, ce qui est difficilement justifiable' relativement aux valeurs européennes comparables, indique UBS.





