16/01/2019 | 11:41

Credit suisse confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action de l'énergéticien français Engie en vue de la publication des comptes annuels, dans un peu plus d'un mois. L'objectif de cours est ajusté à la hausse de 15,9 à 16,1 euros, soit un potentiel de hausse proche de 20%.



'Engie devrait organiser une journée investisseurs le 28 février, parallèlement à la publication de ses résultats pour 2018', supputent les analystes. Selon ces derniers, cet éventuel événement serait 'crucial pour l'action' Engie, dont la valorisation est jugée 'attrayante', et dont la dynamique bénéficiaire s'annonce meilleure que celle de son secteur.



Après le plan de transformation engagé en 2016, Credit suisse anticipe qu'Engie présentera, fin février, 'sa nouvelle stratégie' à un horizon de trois à cinq ans, ainsi que des objectifs financiers.









