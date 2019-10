Engie : est à son prix, selon Credit suisse

16/10/2019 | 10:30

Credit suisse a entamé ce matin le suivi de l'action de l'énergéticien français Engie avec une position 'neutre' et un objectif de cours de 15,3 euros.



Selon les analystes, le profil bénéficiaire d'Engie est moins favorable que ceux d'Enel (conseillé à l'achat) et d'Iberdrola (sur lequel Credit suisse est neutre).



Certes, l'action Engie présente un PER 2020 de 13,5 fois, contre 15 fois pour le secteur, mais Credit suisse estime cette décote justifiée par le profil de risque du groupe français.





