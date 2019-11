Engie : rendement attractif selon Oddo BHF

15/11/2019 | 10:17

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 16 euros sur Engie, le rendement de 5,6% lui semblant attractif, à '70 points de base au-dessus des comparables alors qu'il est autofinancé par le cash-flow'.



Compte tenu de l'acquisition de TAG, le bureau d'études estime que le TMVA 19-20 des BPA devrait se situer en haut de la fourchette indicative de 7-9%, 'ce qui se compare très favorablement à la croissance moyenne des BPA du secteur attendue à 7%' selon lui.



Dans ces conditions, alors que le titre du groupe énergétique 'se traite encore avec une décote de 15% par rapport au secteur sur ses PE N+1', Oddo BHF pense que 'la décote par rapport à l'indice devrait se réduire'.



