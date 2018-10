Communiqué de presse 23 octobre 2018

« L'énergie efficace : quand moins et mieux font plus »

Un ouvrage de Franck Bruel, Directeur général adjoint d'ENGIE, sur l'urgence à consommer moins et mieux

● Jeudi 25 octobre, Franck Bruel, Directeur général adjoint d'ENGIE en charge des business units France BtoB et Hydrogène renouvelable, publie un ouvrage intitulé « L'Énergie efficace : quand moins et mieux font plus ».

● Dans ce livre, il explique, décrypte et promeut l'efficacité énergétique, car selon lui « l'énergie la plus verte est celle que nous ne consommons pas. »

● Une conviction partagée par Isabelle Autissier, présidente de WWF-

France, et Chantal Jouanno, qui ont préfacé l'ouvrage.

Face à l'explosion annoncée de la demande mondiale d'énergie et au défi que constitue la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, nous n'avons plus le choix, annonce Franck Bruel. Si le développement des énergies renouvelables fait généralement figure d'évidence dans les débats sur la transition écologique, il ne peut répondre à lui seul aux besoins de l'humanité : il doit aller de pair avec une consommation énergétique raisonnée et responsable.

L'efficacité énergétique, qui représente un gisement immense, est un concept simple qui peut transformer les habitudes de chacun sur la planète, et impacter celle-ci aussi positivement que durablement. Mobilité, logement, industrie, agriculture…

Franck Bruel rappelle les gains obtenus ces dernières décennies dans tous ces secteurs et explique comment le développement d'outils digitaux devrait démultiplier les effets à l'avenir.

Véritable plaidoyer pour davantage de sobriété énergétique, cet ouvrage est préfacé par deux défenseures historiques et emblématiques de l'environnement : la navigatrice Isabelle Autissier, aujourd'hui présidente du WWF-France, et Chantal Jouanno.

« L'énergie que nous ne consommons pas est la première des énergies à développer (…). C'est tout le mérite du livre de Franck Bruel que de rappeler l'importance du pilier de l'efficacité énergétique, dont le déploiement a déjà permis une diminution considérable des émissions de gaz à effet de serre. » écrit Isabelle Autissier.

« Le grand public est convaincu de la transition climatique et écologique. Il attend un plus grand rôle des collectivités (…). Il pense sobriété énergétique. En d'autres termes, le public a l'intelligence de penser que moins et mieux font plus », Chantal Jouanno.

Agenda du jeudi 25 octobre, jour de sortie officielle du livre aux éditions Débats Publics, disponible dans 120 librairies et en version ebook

• Paris, de 14h00 à 15h30 : Intervention de Franck Bruel à une table ronde sur la thématique « Cities and Regions Leading the Way on Efficiency », dans le cadre de la 3e conférence donnée par l'Agence Internationale de l'Energie, sur l'efficacité énergétique. Adresse : 31-35 rue de la Fédération - 75015 Paris Pour y participer, merci de contacter le service Relations Médias ENGIE.

• Saint-Malo, de 20h00 à 22h00 : Séance de dédicaces du livre. Franck Bruel sera à Saint-Malo à l'occasion des festivités de la Route du Rhum, au départ de laquelle sera aligné l'Energy Observer, premier navire au monde propulsé uniquement à l'hydrogène et aux énergies renouvelables. ENGIE est partenaire principal de ce navire, que Franck Bruel présente dès l'introduction de son ouvrage comme « un véritable démonstrateur énergétique (…) qui vise à sensibiliser l'opinion à la mixité énergétique optimisée, aux énergies renouvelables et au potentiel de l'hydrogène ». Adresse de la séance de dédicaces : Hôtel Océania - 2 rue Joseph Loth - Chaussée du Sillon - 35400 Saint-Malo

