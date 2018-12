Communiqué de presse 5 décembre 2018

CES de Las Vegas en janvier 2019 :

ENGIE & Partners présenteront 20 solutions innovantes issues de 11 pays

Pour la 4e année consécutive, ENGIE exposera ses solutions innovantes et celles de ses partenaires (startups, incubateurs…) au Consumer Electronics Show (CES) de Las

Vegas. Au total, ce sont 20 solutions issues de 11 pays qui seront présentées, du 8 au 11 janvier 2019, sur le stand « ENGIE & Partners » du plus grand salon technologique du monde.

Les solutions exposées illustrent la vision d'ENGIE d'un monde réconciliant développement économique et préservation des ressources. Cinq thèmes sont au programme :

• L'accès à l'énergie : production autonome de gaz vert à partir de déchets organiques, production autonome d'électricité renouvelable pour l'autoconsommation…

• L'énergie intelligente : solutions d'effacement électrique, d'efficacité énergétique, relève de données par drones, stations de rechargement à l'hydrogène…

• « Smart world » : plateforme de mise en relation avec des professionnels pour des petits travaux, solution de recharge collective de véhicules électriques, assistant numérique pour la gestion énergétique du foyer, modélisation des flux automobiles urbains…

• La connectivité : Wi-Fi embarqué dans les transports collectifs, déploiement de réseaux IoT (Internet of Things, Internet des Objets), vélo solaire connecté, l'IoT au service de l'éclairage urbain…

• La blockchain : traçabilité de l'énergie verte du producteur au consommateur…

Shankar Krishnamoorthy, Directeur général adjoint d'ENGIE en charge notamment de l'Innovation et de la Recherche & Technologie, fera partie de la délégation ENGIE à Las Vegas.

Le CES permet au Groupe d'illustrer de manière concrète sa dynamique d'innovation et son approche collaborative et partenariale, tournée vers l'interne et l'externe de l'entreprise. C'est également une plateforme idéale pour découvrir les innovations qui présentent un intérêt pour ENGIE et qui pourront avoir un impact sur ses métiers. En 2018, le CES a accueilli plus de 4 400 exposants et 180 000 visiteurs.

Les solutions ENGIE & Partners exposées au CES 2019 :

Solutions ENGIE : charge&go, ENGIE EPS, ENGIE M2M, Fenix International, Flashnet,

Icomera, Livin', Smart Home Solutions, ELHOM®.

Startups : Aeromapper (France), Atawey (France), Blockchain Studio (France), Electro Active (Etats-Unis), HomeBiogas (Israël), KiWi Power (Royaume-Uni), StreetLight Data (Etats-Unis), Tuten (Chili), UnaBiz (Singapour).

Partenaires institutionnels et commerciaux : InnoEnergy (Europe), National Renewable Energy Laboratory (Etats-Unis), Nokia France (France).

Pour en savoir plus, téléchargez le dossier de presse ENGIE au CES en cliquant ici et rendez-vous sur innovation.engie.com/fr/

