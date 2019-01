Deuxième démarque sur Engie

C'est le cas d'Electricité de France, qui affiche l'une des plus fortes hausses du millésime écoulé parmi les grandes valeurs parisiennes. Pas d'Engie en revanche, qui a pâti des déboires du parc nucléaire belge, victime d'arrêts à rallonge. Le premier graphique ci-dessous montre le parcours d'EDF et Engie par rapport au CAC40 sur 5 ans : le bilan est accablant (il l'est encore plus sur 10 ans).





Sur le second graphique, on constate qu'EDF s'est réveillé en 2018, mais pas vraiment Engie, qui a non seulement fait largement moins bien que son compatriote mais aussi que la moyenne européenne du secteur.





Sur 5 ans, Engie domine EDF, mais cela reste très négatif