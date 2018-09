Communiqué de presse 18 septembre 2018

ENGIE 1ère utility de l'indice Dow-Jones Sustainability Index World

ENGIE voit sa performance RSE de nouveau reconnue par l'agence de notation extra-financière RobecoSAM qui confirme en 2018 l'appartenance du Groupe aux indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World et Europe. L'évaluation 2018 positionne le Groupe comme « industry leader » de son secteur (Multi and Water Utilities) avec une note de 82 sur 100.

« Nous sommes reconnus une fois de plus par le marché comme étant un acteur de premier plan au niveau international en terme de RSE. Cela confirme la pertinence de notre stratégie visant à réunir la performance économique et l'engagement sociétal et environnemental de l'entreprise » a déclaré Isabelle Kocher, Directeur Général du Groupe.

Lancé en 1999, le DJSI World est le premier indice global à distinguer les entreprises les plus performantes en matière de durabilité. Les entreprises intégrées dans le DJSI sont recommandées à l'investissement durable par RobecoSAM, dont la notation est considérée comme la plus réputée1 auprès des experts (incluant ONG, administrations, universités, entreprises, médias) et comme la plus crédible1, après le CDP (ex-Carbone Disclosure Project).

RobecoSAM analyse une large palette de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les 3 500 plus grandes entreprises mondiales sont invitées chaque année à participer à l'évaluation menée par RobecoSAM.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

