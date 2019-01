ENGIE : Avec l'acquisition de l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ, ENGIE, via sa filiale ENDEL complète sa gamme de services dans le nucléaire et l'industrie

Communiqué de presse 9 janvier 2019

Avec l'acquisition de l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ, ENGIE, via sa filiale ENDEL complète sa gamme de services dans le nucléaire et l'industrie

ENDEL annonce avoir réalisé l'acquisition de l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ (ex-SRA SAVAC), qui devient ENDEL SRA.

Cette nouvelle opération stratégique permet à ENDEL de compléter son offre de services de spécialités à haute valeur ajoutée dans tous les milieux complexes, notamment le domaine nucléaire. Cette acquisition permet aussi à ENDEL d'étendre sa présence territoriale en France et d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'international.

Une activité historique au cœur du process nucléaire

Spécialisée dans les services aux exploitants de centrales nucléaires, l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ a développé depuis 35 ans un portefeuille complet de prestations sur les circuits primaires et secondaires des centrales nucléaires : lançage et inspection des générateurs de vapeur, inspection télévisuelle et récupération de corps étrangers, nettoyage des installations ou encore décontamination de pressuriseurs. Implantée à Vaulx-en-Velin (Rhône-Alpes), l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ emploie 180 collaborateurs et a réalisé en 2017 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 4 millions d'euros à l'international.

A travers son centre de formation de Vaulx en Velin, l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ témoigne de la plus haute importance apportée à la formation de ses collaborateurs qui évoluent dans les environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de qualité.

ENDEL SRA, des prestations intégrées au service du développement international d'ENDEL

Particulièrement reconnus dans l'écosystème nucléaire, les services développés et réalisés par la nouvelle filiale ENDEL SRA permettront d'offrir des prestations à haute valeur ajoutée aux exploitants de centrales.

L'acquisition de l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ permet à ENDEL de compléter son offre de services à haute valeur ajoutée dans l'environnement gros composants (cuve, générateur vapeur, pressuriseur….), d'étendre sa présence territoriale, et d'ouvrir de nouvelles

perspectives à l'international. La complémentarité des activités d'ENDEL et de sa nouvelle filiale ENDEL SRA permettront de renforcer sa capacité d'intervention en contrôles non destructifs, démantèlement, secteur naval. Cette cession s'inscrit dans la volonté de SUEZ de concentrer ses activités de Recyclage et Valorisation en France sur les filières favorisant le modèle d'économie circulaire.

« Nous nous réjouissons que l'activité de maintenance nucléaire de SUEZ intègre ENDEL avec qui nous travaillons depuis plus de 20 ans. Outre l'ensemble du parc nucléaire français, nous avons efficacement travaillé avec des filiales du Groupe ENGIE, comme TECNUBEL, qui continueront à contribuer à notre déploiement national et international en consolidant des synergies déjà fortes. » souligne Jean-Paul Mandier, Directeur de ENDEL SRA.

« Cette acquisition constitue une véritable opportunité pour nos deux sociétés. A travers cette nouvelle filiale, la complémentarité de nos savoir-faire garantira à nos clients une gamme toujours plus complète de services de maintenance dans le nucléaire et l'industrie. » conclut

Émeric Burin des Roziers, Directeur général d'ENDEL.

ENGIE est un acteur des services au nucléaire. Pionnier dans le nucléaire depuis plus de 55 ans, ENGIE entend rester un acteur majeur des services à l'industrie nucléaire. Il est l'un des rares groupes européens qui dispose de compétences de premier ordre en ingénierie, achat d'équipements, construction et installation, exploitation et maintenance, démantèlement et assainissement, applicables sur toute la chaîne de valeur nucléaire. Le groupe emploie plus de 7000 personnes dans les activités de services au nucléaire.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus :www.engie.com

À propos d'ENDEL ENGIE

ENDEL, filiale du Groupe ENGIE, fort de sa position de leader des services au nucléaire et de la maintenance industrielle est engagée dans la transition énergétique et digitale. ENDEL a pour objectif de s'inscrire dans une croissance durable et rentable. L'ambition d'ENDEL est d'être la référence des métiers de prestations industrielles dans les environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de qualité. ENDEL veut être pour ses clients un partenaire naturel et décisif qui construise avec eux les meilleures solutions pour relever leurs défis industriels. ENDEL veut ainsi participer au rayonnement de l'industrie française.

À propos d'ENDEL SRA

ENDEL SRA est une société de maintenance, avec 35 ans d'expérience dans le domaine nucléaire, principalement en nettoyage et inspections télévisuelles robotisés en milieu hostile, composée de 180 personnes. Leader mondial en lançage des générateurs de vapeur, avec plus de 4000 générateurs de vapeur nettoyés, c'est aussi l'un des premiers fournisseurs d'images d'EDF en France. La réactivité et la qualité de ses solutions lui permettent d'apporter son expertise à tous les exploitants de centrales nucléaires à l'international et a déjà profité à de nombreux pays : Suède, Belgique, Espagne, Slovénie, Brésil, Roumanie, Afrique du Sud, Inde et Pakistan.

