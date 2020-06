ENGIE : Credit Suisse réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a abaissé son objectif de cours sur Engie de 16,9 à 13,50 euros tout en réitérant son opinion Neutre. Le broker a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices 2020 ainsi que sur la période 2021-2023, les services et les changes étant les principaux moteurs du changement. Ainsi, le groupe est l'un des énergéticiens intégrés européens les plus exposés au ralentissement économique. Avant crise, les services et l'Amérique Latine représentaient 40% du résultat opérationnel courant. Par ailleurs, la suppression du dividende 2019 ajoute de l'incertitude.Enfin, l'année 2020 s'annonce de transition, le groupe se cherchant un nouveau dirigeant.