ENGIE : Décès Albert Frère

Communiqué de presse 03 décembre 2018

Le Conseil d'Administration du Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a publié ce jour un communiqué de presse annonçant le décès de M. Albert Frère à l'âge de 92 ans.

C'est avec beaucoup d'émotion que l'ensemble du Groupe ENGIE, administrateurs, équipe dirigeante et collaborateurs, tient à lui rendre hommage, lui qui a tant fait pour le Groupe.

Albert Frère a joué un rôle essentiel dans la constitution du Groupe ENGIE tel que nous le connaissons aujourd'hui : en 1996 il permet à Suez-Société Générale de Belgique de racheter Tractebel, devient ensuite actionnaire minoritaire de SUEZ, soutient en 2005 le rachat d'Electrabel puis est en 2008 l'un des artisans de la fusion entre Gaz de France et Suez.

Isabelle Kocher, Directrice Générale d'ENGIE a déclaré « Au nom du Groupe ENGIE et de ses salariés, je souhaite présenter mes plus sincères condoléances à la famille d'Albert Frère, ainsi qu'aux collaborateurs du Groupe Bruxelles Lambert. Nous devons beaucoup à Albert Frère, figure structurante de l'histoire de notre Groupe et homme d'affaires talentueux. »

Gérard Mestrallet, Président d'Honneur d'ENGIE a déclaré « J'exprime toutes mes condoléances et ma sympathie à la famille Frère et aux équipes du Groupe Bruxelles Lambert. Albert Frère a été pendant près de 30 ans un partenaire et conseiller fidèle pour la construction des groupes Suez-Lyonnaise des Eaux, GDF SUEZ puis ENGIE. Il restera dans les mémoires comme un grand visionnaire de sa génération contribuant à bâtir avec force et détermination des groupes de dimension européenne et mondiale dans l'énergie et les services financiers.»

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse Groupe ENGIE : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

