Engie et Casino, via sa filiale GreenYellow, ont annoncé la création d’une société dédiée au développement de l’autoconsommation solaire photovoltaïque pour les entreprises et les collectivites en France. Baptisée « Reservoir Sun », cette coentreprise se spécialisera sur le segment des centrales solaires jusqu’à 1 MWc pour les entreprises et collectivités. Son objectif est de produire 100 MWc par an, soit près de 300 affaires de 300 kWc en moyenne par projet.