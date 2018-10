ENGIE : La valeur du jour à Paris - ENGIE en vedette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 0,8% à 11,78 euros, Engie signe l'une rares progressions du CAC 40 soutenu par Bernstein. Le broker a initié le suivi du titre à Surperformance. L'énergéticien pourrait également profiter d'informations de presse. Selon Bloomberg, Engie et le fonds de pension canadien CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) prévoient de proposer 9 milliards de dollars pour acquérir le réseau de gazoducs du brésilien PetrobrasLe réseau de gazoducs de 4 500 kilomètres, Transportadora Associada de Gas, ou TAG, couvre dix États du nord-est du Brésil. Il est mis en vente dans le cadre d'une campagne plus vaste de Petrobras visant à vendre 21 milliards de dollars d'actifs pour alléger sa dette. Si la transaction se réalise, il s'agirait du plus grand désinvestissement de l'entreprise à ce jour.Engie, dont l'offre initiale de 8 milliards de dollars, dettes comprises, était déjà la plus élevée, a l'intention de relever son offre pour l'emporter à un moment où le coût de financement est bas.Engie pourrait enfin bénéficier de la spéculation concernant son avenir.Dans un article publié ce matin, Reuters rapporte que le gouvernement veut revoir l'organisation des opérateurs énergétiques. Selon la rumeur, il pense qu'il y a un opérateur énergétique de trop en France et ça pourrait être Engie, précise l'agence de presse citant une source proche du dossier.L'Etat serait tenté de pousser à la création d'une branche regroupant les actifs de production d'électricité d'Engie à l'international - où il détient encore un gros portefeuille de centrales - et à la constitution d'un vaste pôle de services autour de Suez, dont l'ex GDF Suez possède 32% du capital.Selon le même scénario ajoute l'agence de presse, certaines activités d'électricité et de gaz d'Engie en France seraient susceptibles d'intéresser Total, dans un mouvement comparable au rapprochement prévu entre SSE et Npower (filiale d'Innogy) en Grande-Bretagne.