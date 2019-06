ENGIE : Le 20 juin 2019, au Parc de Saint-Cloud à Paris, ENGIE présente « The good day », une journée pour vivre la transition zéro-carbone

Communiqué de presse 13 juin 2019

Le 20 juin 2019, au Parc de Saint-Cloud à Paris, ENGIE présente

« The good day »,

une journée pour vivre la transition zéro-carbone

A l'affiche : 1000 pionniers de la révolution énergétique, leaders du monde économique et de la société civile, experts, chercheurs, dirigeants, startuppers internationaux.

D'ici 2050, il nous appartient de mener la deuxième vague de la transition zéro-carbone. Nous sommes donc au cœur d'une révolution sans précédent pour notre planète. L'ampleur et la rapidité de la tâche à accomplir impliquent des changements économiques et sociaux, dans les transports, l'habitat et l'entreprise, dans le rapport au territoire et à la ville ainsi que des innovations technologiques considérables. La décarbonation des énergies est au cœur de ces évolutions et ne les résume pas.

Chez ENGIE, nous sommes convaincus que le génie humain est à la hauteur de ce challenge. Nous savons que seuls nous ne pouvons pas tout mais nous ne sommes pas seuls. La transition zéro-carbone réussira en étant inclusive, collaborative et ouverte. Nous rencontrons tous les jours des militants, des scientifiques, des innovateurs, des entrepreneurs, petits et grands, qui veulent agir pour un monde plus harmonieux. Nous voulons faire connaître ces femmes et ces hommes. Nous voulons réunir et fédérer la communauté du changement et ainsi engager concrètement le plus grand nombre dans la transformation.

Rassemblés, nous avons les moyens de faire de la transition un facteur de cohésion entre les générations, de renforcement des solidarités territoriales, de développement et de prospérité.

The good day est le rassemblement des pionniers du monde zéro-carbone, le lieu des solutions concrètes et réplicables. Une journée d'inspiration, de partage et d'engagement pour contribuer collectivement à un progrès harmonieux.

The good day,

C'est le jour pour se connecter et accélérer la transition zéro-carbone.

C'est la rencontre avec ceux qui, dès aujourd'hui, construisent une planète durable. C'est l'événement pour s'engager et faire partie de la solution.

En réunissant plus de 1000 acteurs engagés du monde économique et de la société civile, nous mettons en commun toutes les idées et toutes les énergies !