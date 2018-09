ENGIE : Mise à jour de l’agenda d’indisponibilité de deux unités nucléaires belges. Confirmation des objectifs annuels 2018 compte tenu des bons résultats enregistrés sur les autres activités

Communiqué de presse 21 septembre 2018

Mise à jour de l'agenda d'indisponibilité de deux unités nucléaires belges. Confirmation des objectifs annuels 2018 compte tenu des bons résultats enregistrés sur les autres activités

Electrabel, filiale d'ENGIE, a annoncé, ce jour, sa décision de mettre à jour l'agenda des révisions programmées des unités nucléaires de Tihange 2 et Tihange 3 (cf. annexe page 4).

Ainsi les dates de redémarrage de ces deux unités sont aujourd'hui les suivantes : Tihange 2 : 1er juin 2019 (précédemment prévu au 31 octobre 2018)

Tihange 3 : 2 mars 2019 (précédemment prévu au 30 septembre 2018)

Ces révisions de calendrier représentent un impact sur 2018 d'environ 250 millions d'euros au niveau de l'Ebitda et du résultat net récurrent part du Groupe.

Il est à noter que sur base de l'annonce faite ce jour, le taux de disponibilité des centrales nucléaires belges est attendu à 52 % sur 2018. Pour 2019, le taux de disponibilité est attendu à 74 %.

Alors que l'année 2018 est fortement impactée par des indisponibilités nucléaires non programmées, la direction générale du Groupe est pleinement mobilisée pour atteindre les objectifs financiers fixés en début d'année.

Ainsi, le plan d'actions lancé en juin dernier (renégociations de contrats, optimisation des moyens de production) combiné aux très bonnes performances des autres activités du Groupe, compensent en grande partie les impacts liés à ces indisponibilités nucléaires.

Le Groupe confirme ses objectifs1 2018 sur le résultat net récurrent part du Groupe (dans le bas de la fourchette de 2,45 à 2,65 milliards d'euros), sur le ratio dette nette/Ebitda et sur le dividende.

Une conférence téléphonique se tiendra ce lundi 24 septembre à 8:00 heure de Paris.

Annexe page 4 : Communication presse Electrabel du 21 septembre 2018

1 Ces objectifs et cette indication excluent les contributions de l'E&P et du GNL et reposent sur des hypothèses de température moyenne en France, de répercussion complète des coûts d'approvisionnement sur les tarifs régulés du gaz en France, d'absence de changements comptables significatifs autre que ceux liés à IFRS 9 et IFRS 15, d'absence de changement substantiel de règlementation et de l'environnement macro-économique, d'hypothèses de prix des commodités basées sur les conditions de marché à fin décembre 2017 pour la partie non couverte de la production et de cours de change moyens suivants pour 2018 : €/$ : 1,22 ; €/BRL : 3,89 et ne tiennent pas compte d'impacts significatifs de cessions non encore annoncées au 31/12/2017.

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail.

Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,

Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse :

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

Annexe : Communication presse Electrabel du 21 septembre 2018

Adaptation du planning de disponibilité de Tihange 2 et Tihange 3.

Electrabel a adapté ce 21 septembre la date de fin de révision de Tihange 2 et Tihange 3.

Pour rappel, Electrabel a constaté l'an dernier une dégradation du béton au niveau des plafonds des locaux de Doel 3 abritant les buses de sortie des soupapes d'échappements vapeurs dans le bâtiment annexé au bâtiment réacteur. Ces bâtiments, situés en zone non nucléaire, constituent pour les unités belges les plus récentes, une installation de sûreté supplémentaire qui n'est généralement pas présente dans les centrales des pays voisins. Ces bâtiments sont soumis à d'intenses pressions de vapeur qui dégradent au fil du temps les bétons.

Les travaux pour Tihange 3 et les analyses en cours pour Tihange 2 et Doel 4 (carottage, décapage, rassemblement des données,…) montrent que l'état des dégradations est différent d'un bâtiment à l'autre.

Les équipes travaillent actuellement au diagnostic et aux calculs qui doivent permettre de proposer des plans d'actions aux autorités.

Au regard des informations disponibles, Electrabel a revu la disponibilité des unités concernées par la problématique du béton :

Tihange 2 : indisponible jusqu'au 1er juin 2019 Tihange 3 : indisponible jusqu'au 2 mars 2019

Doel 4 : pas de changement ; indisponible jusqu'au 15 décembre 2018

Electrabel rappelle que ces dates sont les meilleures estimations au regard des informations connues à ce jour et pourront être modifiées en fonction des optimisations de planning, du résultat des inspections futures, de l'avancement des travaux et des injonctions des autorités.

Electrabel communique de façon transparente vers les marchés. Electrabel rappelle que ces évènements n'ont aucun impact sur la population, les travailleurs et l'environnement.

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00