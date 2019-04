ENGIE : Morgan Stanley n'est pas convaincu par les objectifs d'ENGIE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de 1,29% à 13,43 euros, Engie accuse la plus forte baisse du CAC 40, pénalisé par Morgan Stanley. Le broker a dégradé sa recommandation sur le titre de Surpondérer à Pondérer en ligne et abaissé son objectif de cours de 16,60 à 14 euros.Le broker rappelle que sa "thèse" de Surpondération de l'énergéticien français en portefeuille était basée sur sa capacité à croître plus vite que ses concurrents grâce à la reprise de sa production nucléaire, la hausse des prix de l'énergie sur la période 2018-2021, la poursuite de la croissance des ventes du pôle des solutions proposées aux cliente, et enfin des réductions de coûts.Toutefois, le bureau d'études constate que la journée investisseurs le 28 février n'a pas tenu ses promesses. Les objectifs présentés par Engie sont en effet ressortis inférieurs à ses attentes comme à celles du consensus.L’intermédiaire reconnaît qu'il existe de la valeur dans le business model d'Engie, mais il faut que objectifs actuels soient atteints avant qu'elle ne se concrétise. Cette revalorisation prendra donc du temps.Un point de vue qui se distingue bien sûr de celui d'Engie. Dans un communiqué dévoilé hier soir, l'ex-GDF-Suez a renforcé son organisation pour réaliser son plan stratégique : " la transition zéro carbone as a service ".Engie rappelle justement, que le 28 février dernier, lors du Capital Markets Day, il avait partagé son ambition de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone de ses clients, en particulier les entreprises et les collectivités locales, avec un objectif de croissance annuelle de 7 à 9 %.Pour atteindre cet objectif, le groupe a annoncé son intention de renforcer son organisation. Cette évolution vise à accélérer la mise en œuvre de la stratégie et la déclinaison des solutions intégrées zéro carbone " as a service ", clé en main, sur-mesure et cofinancées.Il a ainsi créé quatre grandes lignes d'activités globales : thermique, infrastructures, solutions clients et renouvelables. Elles chacune dirigées par un directeur général adjoint membre du comité exécutif.Engie a enfin révélé que Pierre Mongin, ancien PDG de la RATP arrivé chez Engie en 2015, avait fait part de son intention de prendre progressivement du recul cette année avant un départ définitif.