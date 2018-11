ENGIE : Nomination

Communiqué de presse 23 novembre 2018

Nomination

Gary Leibowitz est nommé Directeur des Relations Investisseurs et Directeur Financier de l'organisation Métiers d'ENGIE, à compter du 1er décembre 2018. Dans ce poste nouvellement créé, il reportera à Judith Hartmann, Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge des Finances et des Business Units Amérique du Nord et Royaume Uni.

Gary aura pour mission de développer la position stratégique d'ENGIE sur les marchés mondiaux. Il sera notamment en charge de l'amélioration continue de l'attractivité d'ENGIE pour les investisseurs, de la qualité des informations stratégiques et commerciales, du profil de participation et de la valorisation du Groupe. Il assurera également le dialogue entre ENGIE et les investisseurs concernant la création de valeur pour les actionnaires. Gary apportera par ailleurs son expertise financière et stratégique à Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint du Groupe, et à son équipe de direction, pour l'ensemble des Métiers d'ENGIE.

Sergio Val conserve la responsabilité des activités de fusions & acquisitions, corporate finance et marchés de capitaux de dettes, et sera en charge de la relation avec les partenaires financiers stratégiques du Groupe, en tant que Directeur Financier Adjoint.

Agé de 49 ans, Gary possède une large expérience en stratégie et en finance d'entreprise. Il a obtenu un MBA de l'Université de Californie à Los Angeles et de la London Business School, ainsi qu'une licence en économie, politique et relations internationales de l'Université de Californie à Berkeley.

Au cours des deux dernières années, Gary a dirigé pour McKinsey & Company l'élaboration de stratégies d'entreprise et de business units et a fourni des recommandations sur les transformations opérationnelles à un large éventail de clients, en se concentrant sur l'accélération de la croissance et la création de valeur économique par la productivité. Avant de rejoindre McKinsey, Gary a passé 13 ans au sein de l'équipe de direction de SABMiller plc. Durant cette période, il est intervenu sur tous les continents et a contribué à transformer la position de SABMiller sur le marché des capitaux, en dirigeant notamment les fonctions de relations avec les investisseurs et d'engagement de la direction. Auparavant, Gary était responsable des relations avec les investisseurs chez Centrica plc, il a passé six ans dans l'investissement en fonds propres européens et plusieurs années en tant que banquier d'affaires chez Merrill Lynch & Co. à New York.

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l'énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d'électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès à l'énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d'énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s'appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l'énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d'imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd'hui des solutions d'avenir.

Chiffre d'affaires 2017 : 65 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : www.engie.com

Contact presse Groupe ENGIE : Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35

Contact relations investisseurs : Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29

Courrier électronique : engiepress@engie.com

Courrier électronique : ir@engie.com

ENGIEgroup

SIEGE SOCIAL D'ENGIE

Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France

engie.com

ENGIE - SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 - Tél. : +33 (0)1 44 22 00 00