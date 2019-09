ENGIE : Nomination

Après avoir débuté sa carrière à l'INSEE, Claire Waysand a occupé différents postes au sein de la Direction du Trésor. Dans ce cadre, elle a notamment siégé de 2005 à 2009 comme membre du Comité Economique et Financier (CEF) européen et été administratrice de la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Claire Waysand est ancienne élève de l'Ecole Polytechnique, diplômée de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique. Elle a également obtenu un Master of Science in Economics de la London School of Economics et est docteur en sciences économiques.

Isabelle Kocher a déclaré : « Je souhaite remercier à nouveau Pierre Mongin pour son action au cours des quatre dernières années et son impact dans la transformation du Groupe, dont il a été un acteur essentiel. Je me réjouis qu'il puisse continuer de nous apporter son expertise jusqu'à la fin de cette année. Je salue également l'arrivée de Claire Waysand dont la richesse du parcours représente un nouvel atout pour Engie et pour le communauté exécutive. »

