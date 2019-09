ENGIE : Nomination au sein du Groupe ENGIE

Communiqué de presse 11 septembre 2019

Nomination au sein du Groupe ENGIE

Anne-Laure de Chammard est nommée Directrice de la Stratégie du groupe ENGIE à compter du 1er octobre 2019. Elle succède à Antoine de La Faire, nommé Directeur Général d'ENGIE Solar.

Elle est rattachée à Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie & Innovation, du Développement Industriel, de la Recherche & Technologie, des Achats et de la supervision de la Business Unit Afrique.

Elle était précédemment Présidente Directrice Générale de Bureau Veritas Construction, filiale du groupe Bureau Veritas, et membre du Conseil Supérieur de la Construction et de l'Efficacité Énergétique de l'Etat.

Anne-Laure de Chammard est diplômée de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d'un Master en Administration Publique de la Harvard Kennedy School.

Elle débute sa carrière aux Etats-Unis en 2008, dans le conseil en stratégie au sein du Boston Consulting Group. Elle rejoint le Ministère français du Développement Durable et de l'Energie en 2010, où elle dirige l'attribution et le suivi de grands projets d'infrastructures en Partenariat Public Privé (autoroutes, LGV...). Elle intègre le groupe Bureau Veritas en 2014 en tant que Directrice Régionale Bourgogne Picardie Champagne-Ardenne, avant de prendre la présidence de Bureau Veritas Construction dès 2016.

Anne-Laure de Chammard est également membre du Conseil de Surveillance de l'Aéroport Marseille - Provence.

A propos d'ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l'urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d'Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d'affaires en 2018 : 60,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

