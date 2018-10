ENGIE : Pierre Hardouin nommé Directeur Général d’ENGIE Axima

Communiqué de presse 1er octobre 2018

Pierre Hardouin nommé Directeur Général d'ENGIE Axima

Pierre Hardouin est nommé Directeur Général d'ENGIE Axima à compter du 1er novembre 2018. Il rapportera à Franck Bruel, Directeur Général Adjoint du Groupe.

Pierre Hardouin, 52 ans, est diplômé de SUPELEC (1989) et HEC (1991).

Il est entré dans le groupe Otis en 1992 et y a occupé une grande diversité de postes opérationnels : développement, acquisition, management de périmètres opérationnels, y compris à l'International. En 2014, il a été nommé Directeur Général d'Otis en France, avant de devenir en 2016 Vice-Président Services et Transformation Europe, Moyen-Orient & Afrique.

Depuis 2014, il occupait par ailleurs la présidence de la Fédération Française des Ascenseurs.

Pierre Hardouin aura pour mission de de poursuivre et amplifier la dynamique de développement d'ENGIE Axima dans un contexte de forte croissance organique et externe, et de transformation digitale.

